Palermo, Pohjanpalo titolare in Venezia – Verona

Joel Pohjanpalo titolare in Venezia – Verona: come anticipato da Eusebio Di Francesco, tecnico dei lagunari, l’attaccante e capitano degli arancioverdi è a disposizione e giocherà il derby veneto nonostante le insistenti voci di mercato che lo vogliono come prossimo calciatore del Palermo.

La trattativa tra Palermo e Venezia è ben avviata ma non ancora conclusa: i due club devono ancora trovare l’accordo economico, in aggiunta a ciò i lagunari devono trovare il sostituto di Pohjanpalo.

Discorso diverso per Giangiacomo Magnani, anche lui vicino al Palermo: il difensore del Verona non è stato convocato per il match. Una decisione che accelererà i tempi per il suo arrivo in rosanero.





LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VENEZIA – VERONA

VENEZIA – Stankovic; Candè, Idzes, Haps; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.