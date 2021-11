MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Palermo a un solo punto dal Bari. Non ancora, ma non è un concetto impossibile: basta battere la Paganese. I biancorossi poi giocheranno domani ad Andria e decideranno il loro destino, ma i rosa hanno l’opportunità di sognare. Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia analizza il match di oggi al Barbera e parla di una grande occasione.

Filippi cerca la terza vittoria di fila in campionato, un filotto che ancora non è arrivato. Al contrario la Paganese di Grassadonia vive un momento di grande flessione con due sconfitte nelle ultime due giornate e, in generale, un rendimento al di sotto delle gare iniziali che hanno portato qualche punto ora fondamentale.

Gli azzurrostellati in trasferta non hanno mai vinto. Il Palermo ne dovrà approfittare puntando sul ritorno di De Rose che può regalare fantasie al centrocampo ormai collaudato dell’allenatore di Partinico.

Non bisognerà avere cali di tensione e cali di attenzione contro una formazione che, comunque, è imprevedibile. L’allenatore del Palermo però può sorridere: per la prima volta avrà tutti i calciatori a disposizione e tornerà anche Accardi dopo il lungo infortunio.

