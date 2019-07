La serie D è già la nuova realtà calcistica per la città di Palermo. Si attende solo la decisione del sindaco Leoluca Orlando che dovrà scegliere a quale proprietà affidare il titolo sportivo. Poi ci sarà da lavorare senza sosta per mettere in piedi la squadra e tutto ciò che servirà alla ripartenza del Palermo.

Quale dovrebbe essere, in termini di oneri economici, lo sforzo dei nuovi dirigenti per far ripartire al meglio il calcio a Palermo e soprattutto riavvicinare i tifosi di fede rosanero? L’esempio più recente è quello del Bari di Aurelio De Laurentiis che, nel suo primo anno di serie D, ha centrato immediatamente l’obiettivo della promozione con un business plan più che preciso in termini di costi e ricavi.

A darci una mano per capire come si è vissuto il doppio passo indietro dalla B ai dilettanti è Davide Abrescia, giornalista barese di Antenna Sud. “La risposta dei tifosi è stata immediata, con gli abbonamenti arrivati a 9mila con quei due/tremila paganti fissi allo stadio. La prova d’affetto si è avuta poi nel momento della festa promozione con 22mila spettatori, in trasferta poi c’era sempre una nutrita presenza di tifosi nonostante il Bari fosse stato inserito nel girone I con siciliane e calabresi. Gli spostamenti non erano dei più agevoli ma la risposta è stata sempre importante, l’importante è calarsi in realtà in cui si è sempre fatto calcio a livello dilettantistico”.

Alla voce costi la nuova proprietà ha messo sul piatto la cifra monstre di quasi 3 milioni, gran parte (2 milioni) per costruire la corazzata che avrebbe vinto il campionato e pagare gli stipendi di staff e dipendenti, i restanti per costi di gestione degli impianti sportivi (250mila euro) e le spese relative a spostamenti e attrezzature sportive (550mila).

“De Laurentiis – spiega Abrescia – non ha guardato il portafoglio per portare a Bari nomi importanti come quello di Brienza che ha attirato moltissima attenzione nel pubblico per la sua scelta di scendere dalla B. C’è da considerare poi che in un campionato di serie D il fatto di poter utilizzare i diritti d’immagine di giocatori conosciuti è molto importante anche in termini di sponsorizzazione”.

Per quanto riguarda i ricavi il Bari, così come il Palermo, porta in dote un bacino d’utenza su cui la nuova proprietà ha puntato moltissimo sin dalla campagna abbonamenti (con 117.518 spettatori presenti nelle dodici gare casalinghe la società ha incassato circa 400mila euro), oltre ovviamente agli sponsor che nei piani del patron del Napoli sarebbero dovuti essere almeno tre, tanto da portare nelle casse biancorosse più di 1,5 milioni.

“Non abbiamo in mano le cifre precise – conclude Abrescia – ma De Laurentiis, grazie agli abbonamenti e agli sponsor, è riuscito a pareggiare, se non addirittura a guadagnarci qualcosa, sull’operazione Bari in D. C’è da considerare che l’apporto di sponsor come Dazn, Tre, Sorgesana e Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha fatto la differenza per una società con tanto appeal come il Bari”. Puntare sul Palermo dunque potrebbe rivelarsi un affare sin dal primo anno in D, a patto che si facciano bene i conti sin dall’inizio.

