Palermo, riprendono gli allenamenti dopo due giorni di pausa: il report

Il Palermo riprende ad allenarsi dopo due giorni di pausa. I rosanero, che domenica e lunedì non sono scesi in campo, si sono ritrovati nel centro sportivo di Torretta per una seduta pomeridiana in vista della prossima partita, contro il Catanzaro, in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla, un lavoro aerobico e una partita su metà campo. A concludere la seduta un esercizio aerobico.

In settimana bisognerà valutare le condizioni di Dario Saric, che potrebbe essere vicino al ritorno in campo, e Niccolò Pierozzi, che invece potrebbe stare fermo ancora per un po’. Ancora out i due lungodegenti, Gomis e Blin.





LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANTI PASSI INDIETRO!