Guardiola: “Non allenerò un’altra squadra dopo il Manchester City”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rinnovato il suo contratto con il club inglese tre settimane fa, in uno dei momenti più difficili della sua carriera da allenatore. La decisione è arrivata mentre la squadra attraversava una crisi di risultati, con una serie negativa di sette partite senza vittorie: sei sconfitte e un pareggio in tutte le competizioni. Il City ha finalmente interrotto questa striscia negativa la scorsa settimana con una convincente vittoria per 3 – 0 contro il Nottingham Forest.

Guardiola ha fatto una dichiarazione sorprendente, ribadendo la sua fedeltà al Manchester City e anticipando il suo futuro professionale. “Non allenerò un’altra squadra. Non sto parlando del futuro a lungo termine, ma quello che non farò è lasciare il Manchester City e andare in un altro Paese e fare la stessa cosa che faccio adesso”, ha rivelato durante una conversazione sul canale YouTube di un noto chef. “Non avrei le energie. L’idea di cominciare da un’altra parte, tutto l’iter formativo e così via… No, no! Magari in Nazionale, ma quello è diverso. O lascerò il calcio per giocare a golf”.

Le parole di Guardiola lasciano intendere che il suo capitolo con le squadre di club potrebbe chiudersi con il Manchester City. L’allenatore ha infatti sottolineato la possibilità di passare a guidare una Nazionale, considerandolo un percorso meno stressante rispetto all’impegno quotidiano richiesto da un club. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato alle panchine di prestigiose selezioni come quelle di Inghilterra e Brasile, suscitando curiosità su quale potrebbe essere il prossimo passo nella sua brillante carriera.





