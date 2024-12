Pigliacelli torna a Palermo, l’agente: “Sarà una giornata particolare. I rosa possono fare di più”

Mirko Pigliacelli torna per la prima volta a Palermo da avversario. Il portiere sta disputando una buona stagione al Catanzaro, è titolare inamovibile e in 16 partite ha subito 17 gol. Il suo agente, Danilo Caravello, è stato intervistato per TMW e ha parlato delle emozioni del ritorno al “Barbera”.

“Mirko Pigliacelli a Palermo ha vissuto una bellissima esperienza, è stato benissimo e si è trovato alla grande in campo e fuori – afferma – . Tornare a giocare da ex in un posto dove hai dato tanto e sei stato bene, provoca sempre emozioni particolari. In questo caso credo che, sia per Mirko che per tutto l’ambiente palermitano, sarà una giornata particolare e speciale”.

Sul cammino del Palermo in campionato, dice: “Sicuramente sia il Palermo che la Sampdoria non stanno ancora esprimendo a pieno tutto il loro valore. Possono e devono fare di più, soprattutto in questo campionato di Serie B che rimane un torneo molto livellato verso l’alto e non facile da interpretare e da dominare”.





