GdS – “Palermo, le 16 giornate terribili: solo una volta peggio negli ultimi 27 anni”

“Un inizio da record… negativo“. Scrive così Salvatore Orifici, che sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea come i 21 punti conquistati nelle prime 16 giornate valgono il peggiore avvio in Serie B negli ultimi 27 anni, a eccezione della stagione 2022/23.

In quella stagione, quella del ritorno in B dopo la promozione ottenuta vincendo i playoff, il Palermo di Corini conquistò 19 punti dopo le prime 16 gare. Quest’anno gli obiettivi dichiarati era diversi rispetto a quelli di due stagioni fa, per questo il rendimento è ancora più deludente.

“Per evitare che la stagione corrente segua la falsariga di quella 2022/23 (il Palermo sfiorò l’accesso ai playoff, ndr.), ai rosa serve un repentino cambio di passo: un altro campionato anonimo è tutto ciò che non possono permettersi”, scrive Orifici.





