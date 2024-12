Repubblica – “Palermo, società e squadra nel mirino dei tifosi: rapporto ai minimi storici”

“Sono sempre di più i tifosi che hanno la percezione del Palermo come una delle tante squadre del City Football Group. Il rapporto fra i tifosi rosanero e la proprietà è forse al minimo storico. E non è più solo una questione del cosiddetto tifoso da tastiera sui social, ma il malcontento per la mancanza di risultati serpeggia e aumenta con l’allungarsi delle partite senza risultati convincenti”.

Scrive così Valerio Tripi, che sulle pagine di Repubblica scrive del difficile rapporto tra il Palermo e la tifoseria, che sta soffrendo a causa dei risultati negativi della squadra. Il cambio di passo che tutti i tifosi si auspicavano non è arrivato. E sono sempre di più quelli che accusano la proprietà di avere sbagliato nella scelta degli uomini che hanno avuto il compito di costruire la squadra.

La scena vista sabato scorso a fine partita, con i giocatori rosanero a capo chino sotto la curva del settore ospiti dello stadio dei Marmi dopo la sconfitta contro la Carrarese, è sintomatica dello stato d’animo della tifoseria. Anche negli uffici di viale del Fante il malcontento per l’andamento del campionato è palpabile.





La scelta di delegare all’allenatore la comunicazione del club e non fare parlare nessun altro, spiegano fonti qualificate della società, non significa che non c’è attenzione sul momento dei rosanero, né che non si cerchino soluzioni anche in chiave mercato.

