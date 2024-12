Mutti: “Brunori lo conosciamo bene, vederlo escluso lascia sbalorditi”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato della situazione di Matteo Brunori, reduce da una mezz’ora giocata contro la Carrarese ma comunque non più al centro del progetto rosanero.

“Brunori lo conosciamo bene, è un giocatore di valore – afferma – . Non si riesce a capire questa situazione e da fuori è complicato dare spiegazioni, perché non si ha contezza delle dinamiche specifiche. Certo, vedere escluso, o comunque relegato in un ruolo marginale, un giocatore così importante in Serie B lascia sbalorditi“.

Mutti parla anche della possibilità del mancato svolgimento dei playoff: “Il ritmo delle tre squadre che fanno da traino è tale che la forbice si sta aprendo in maniera esponenziale, per cui l’eventualità esiste. Anche perché le inseguitrici, perlomeno quelle che dovrebbero fare la differenza (Cremonese e Palermo in primis), non danno grandi segnali. E invece vediamo Cesena e Juve Stabia, squadre predisposte per un altro tipo di campionato, essere oggi in piena zona playoff”.





