Catanzaro, col Palermo out D’Alessandro. Si spera in due recuperi

Il Catanzaro prepara la prossima partita contro il Palermo, tra assenze e possibili recuperi. Marco D’Alessandro sarà assente a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. L’infortunio, riportato durante la gara vinta contro il Brescia, lo terrà fuori dai campi per 15-20 giorni. Con il fitto calendario di fine anno, il suo rientro potrebbe slittare direttamente al 2025, lasciando un vuoto importante nella rosa di Fabio Caserta.

Il Catanzaro potrà contare sul ritorno di Antonini. Il difensore, assente per oltre un mese, è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà fondamentale per sopperire all’assenza di Brighenti, squalificato per la trasferta di Palermo. Questa notizia rappresenta un sollievo per Caserta, che dovrà fare i conti con una formazione ridotta per la sfida cruciale.

Segnali positivi arrivano anche da Situm, che dovrebbe unirsi agli allenamenti nei prossimi giorni, aumentando le opzioni disponibili in vista delle prossime gare. Resta invece ancora da monitorare la situazione di La Mantia, il cui recupero procede lentamente ma mostra miglioramenti costanti.





