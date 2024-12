Catanzaro, Scognamillo: “Col Palermo sarà una gara tosta, vorranno rifarsi dalla sconfitta”

Stefano Scognamillo è da anni uno dei pilastri del Catanzaro. Anche in questa stagione, il difensore ha praticamente sempre giocato, mantenendo un buonissimo livello di prestazione. Intervenuto in conferenza stampa, il classe 1994 ha parlato della prossima sfida, in casa del Palermo.

“Col Palermo sarà una gara tosta, loro vengono da una sconfitta e vogliono rifarsi ma noi andremo lì e faremo la nostra partita”, afferma Scognamillo.

Sulla vittoria contro il Brescia, dice: “Dà un morale diverso, ti fa affrontare la settimana in maniera più spensierata. Dopo tanti pareggi il pensiero era quello di portare tre punti a casa, farlo al 98’ dà ancora più felicità. I mugugni ci stanno nel calcio, ma lasciano il tempo che trovano. Sappiamo come ci alleniamo durante la settimana e diamo il massimo tutte le domeniche”.





