Palermo – Catanzaro, arbitra Dionisi: un precedente negativo in stagione

È Federico Dionisi della sezione di L’Aquila l’arbitro scelto per Palermo – Catanzaro, gara valida per l’17a giornata di Serie B, in programma domenica 15 ottobre, alle ore 15, al “Renzo Barbera”. Non è il primo precedente stagionale con i rosa.

Dionisi ha arbitrato Palermo – Salernitana, gara vinta dai campani per 0 – 1 grazie al gol di Tello. In totale, sono cinque i precedenti con i rosanero. Il primo risale alla stagione 2018/19, in un Padova – Palermo finito 1 – 3; nello stesso campionato ha diretto anche Palermo – Salernitana 1 – 2. Più recentemente, Dionisi ha arbitrato Palermo – Como 0 – 0 nella stagione 2022/23 e l’anno scorso Ascoli – Palermo, gara decisa da una rete di Mancuso al 92′.

Gli assistenti saranno Lombardo e Belsanti, mentre come quarto uomo è stato scelto Nigro. Al Var c’è Baroni, mentre l’Avar è Di Vuolo.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – CATANZARO Domenica 15/12 h. 15.00

DIONISI

LOMBARDO – BELSANTI

IV: NIGRO

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

