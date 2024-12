Trapani, Capuano è il nuovo allenatore. Antonini: “Un maestro della categoria” / UFFICIALE

Il Trapani ha ufficializzato l’esonero di Salvatore Aronica dal ruolo di allenatore della prima squadra. La società ha ringraziato l’ex tecnico per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata, auspicando che possa continuare a collaborare con il club, eventualmente in un ruolo diverso, come nel settore giovanile. Contestualmente, è stata annunciata la firma di Eziolino Capuano.

Il tecnico sarà presentato ufficialmente domenica 15 dicembre presso lo stadio Provinciale. Il presidente Antonini ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Capuano, definendolo “un maestro della categoria” e sottolineando la volontà di dare una svolta radicale alla stagione, che vede ancora la squadra impegnata su più fronti, tra campionato e Coppa Italia.

Ezio Capuano torna sulla panchina del Trapani dopo 25 anni, firmando un contratto di un anno e mezzo. La sua nomina è stata resa possibile grazie a recenti modifiche regolamentari che permettono ai tecnici esonerati entro il 20 dicembre di assumere nuovi incarichi. Dopo esperienze con il Taranto e il Foggia, Capuano riprende il timone di una squadra che conosce bene e che punta a risollevare da un campionato deludente.





Il ritorno di Capuano rappresenta una nuova opportunità per il club e per il tecnico, il cui legame con Trapani è profondo nonostante le difficoltà incontrate durante la sua prima esperienza negli anni ’90. Con il supporto della tifoseria e un rinnovato entusiasmo, l’obiettivo è riportare il Trapani ai vertici, riscrivendo una storia che in passato si era interrotta bruscamente.

