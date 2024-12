Sampdoria, Leonardo Semplici è il nuovo allenatore / UFFICIALE

La Sampdoria ha ufficializzato Leonardo Semplici come nuovo allenatore. La decisione arriva dopo l’esonero di Andrea Sottil, maturato in seguito alla pesante sconfitta contro il Sassuolo capolista. Attualmente i blucerchiati occupano il quindicesimo posto in classifica con 17 punti, a un solo punto dalla zona playout, situazione che ha reso necessario un cambio di guida tecnica.

Semplici, tecnico di grande esperienza, avrà il compito di risollevare le sorti della squadra. Ad affiancarlo ci sarà uno staff composto da Andrea Consumi come allenatore in seconda, Rossano Casoni come collaboratore tecnico, Yuri Fabbrizi come preparatore atletico e Walter Bressan come preparatore dei portieri. La società confida che il nuovo team tecnico possa imprimere una svolta decisiva alla stagione.

Si tratta del terzo allenatore stagionale per la Sampdoria. L’esonero di Sottil ha segnato la conclusione di una breve esperienza iniziata alla quarta giornata, quando era subentrato a Andrea Pirlo. In 13 partite alla guida della Sampdoria, Sottil ha ottenuto quattro vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte.





L’arrivo di Semplici rappresenta un’opportunità di rilancio per la Sampdoria in una stagione finora travagliata. La società ha espresso fiducia nella capacità del nuovo tecnico di imprimere un cambio di passo.

