Palermo – Sampdoria 1 – 1, Dionisi e Di Francesco in mixed zone / VIDEO

Il Palermo pareggia contro la Sampdoria: a parlare in mixed zone sono il tecnico dei rosa Alessio Dionisi e l’autore del gol dell’1 – 1 finale Federico Di Francesco.

“La società ha fatto i complimenti ai ragazzi, ha detto che non aveva mai visto un Palermo così in questa stagione”, ha detto Dionisi in conferenza stampa.

“Sono felice per il gol e dispiaciuto per il risultato”, ha sintetizzato Di Francesco, che si è sbloccato in stagione dopo i gol segnati in amichevole contro Monza e Leicester.





IL VIDEO