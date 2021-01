Il Palermo sta tornado in clima campionato. La squadra prepara da un paio di giorni la partita contro la Cavese, ultima in classifica con soli 8 punti ma fresca di cambio allenatore, in programma sabato 9 gennaio alle ore 14.30. Sarà la prima gara del 2021 e le statistiche, nello storico di Roberto Boscaglia, dicono “over” fisso.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che tra i professionisti, solo una volta il tecnico rosanero ha iniziato il nuovo anno con meno di tre reti, tra quelle segnate e subite. Di solito, invece, la prima dopo le feste è un festival di reti con risultati che sorridono a Boscaglia: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte.





Contro la Cavese mancherà però un giocatore fondamentale per gli equilibri difensivi del Palermo: Ivan Marconi. Il giocatore ha riportato una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro e dovrà star fuori almeno tre settimane. Il suo rientro dovrebbe essere previsto per la prima del girone di ritorno, contro il Teramo.

Il recupero di Almici, invece, procede secondo i piani e l’esterno difensivo dovrebbe tornare a disposizione nei primi giorni di febbraio, mentre Lancini ha superato i problemi fisici accusati contro il Bari ed è tornato ad allenarsi; sarà disponibile contro la Cavese.

