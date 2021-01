Il Palermo ha in rosa quattro giocatori in prestito: Nicola Rauti, Mattia Fallani, Andrea Palazzi e Niccolò Corrado. Uno solo tra questi, però, secondo il bilancio, ha nel proprio accordo una clausola che prevede la possibilità di permanenza in maglia rosanero.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che Fallani e Palazzi sono stati inseriti nell’ultimo bilancio come prestiti senza opzioni, mentre Rauti è stato preso dal Torino dopo la stesura della nota integrativa, dunque non risulta nel documento. L’arrivo dell’attaccante, però, è stato annunciato come prestito secco e ha già rinnovato il contratto con i granata.





Per Corrado, invece, il Palermo ha l’opzione di riscatto fissato a 300 mila euro ma l’Inter, con 150 mila euro, si potrebbe riportare a casa l’esterno difensivo grazie al contro-riscatto. La dirigenza rosa, quindi, in vista della prossima stagione, dovrà rinegoziare con Spal (per Fallani), Monza (Palazzi) e Torino (Rauti) se vorrà tenere i tre giocatori.

