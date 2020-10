Il Palermo e Boscaglia cercano l’amalgama giusta per cominciare a ingranare e soprattutto fare punti. Come ricorda Il Giornale di Sicilia, il tecnico gelese ha dovuto optare sempre per una formazione diversa: le motivazioni sono dovute sia agli infortuni che alle diverse scelte tecniche.

In queste prime quattro partite, sono mancati per diversi problemi Marconi, Crivello, Corrado, Santana, Somma e Palazzi. Delle assenze che hanno costretto Boscaglia a non dare continuità al proprio undici e soprattutto alla propria idea di gioco legata al 4-2-3-1. Ma l’allenatore ha anche avuto delle scelte “a sorpresa”: il quotidiano ricorda infatti che Crivello, schierato come difensore centrale contro il Bisceglie, non era mai stato provato in tale posizione, ma visto dal tecnico sempre come un’alternativa nella fascia sinistra.





Un’ulteriore causa della poca continuità, che cesserà proprio a partire dal match contro la Turris, è data dal mercato: in tutte le partite giocate il Palermo ha infatti inserito sempre uno o più esordienti in maglia rosa, spesso anche con pochi allenamenti. Con i trasferimenti chiusi, Boscaglia potrà iniziare a lavorare con il suo gruppo al completo.

LEGGI ANCHE

