Per la Turris potrebbero arrivare buone notizie dall’infermeria per il Palermo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, Michele Somma dovrebbe far parte dei convocati.

Il difensore, che ha esordito a Terni da capitano, ha saltato i match contro Avellino e Bisceglie per via di una condizione fisica non proprio ottimale. Per l’infrasettimanale contro i pugliesi primi in classifica si candida invece per un posto da titolare.





Quanto alle assenze, rimangono invece confermate quelle di Marconi e probabilmente anche quella Palazzi. Il difensore ne avrà ancora per almeno. Due settimane, mentre il centrocampista è guarito ma non è pronto per scendere in campo neanche per pochi minuti.

