Era il 15 aprile del 2006 e il Palermo di Papadopulo, sconfitto in semifinale di Coppa Italia ed eliminato dalla Coppa UEFA ospita la Roma. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, i rosa vogliono riconfermarsi in Europa, i giallorossi inseguano un posto per la qualificazione in Champions League.

Pronti via e subito il Palermo pericoloso con una traversa di Brienza, ma poi si scatenarono gli ospiti: al 31′ è già 0 – 3 per la Roma, con Taddei che aprì le danze e Mancini che siglò una doppietta.







Ma i rosa non mollarono e a inizio ripresa Di Michele segnò il gol della speranza che accese il Barbera e che diede la spinta giusta per arrivare a un insperato pareggio targato dalla doppietta di Simone Barone.

Il Palermo sul campo non riuscì a conquistare l’Europa, ma con la sentenza di Calciopoli alla fine la Coppa UEFA arrivò.

GDS – “IL PALERMO PRONTO ALLA RIPRESA, GLI ALTRI NO”

RICCIARDO: “L’EMERGENZA NON FERMERA’ LA RISALITA DEL PALERMO”