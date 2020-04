“Nel Girone I il club rosanero è l’unico in grado di applicare il protocollo per la sicurezza obbligatorio per tornare in campo“. Queste le parole de Il Giornale di Sicilia che analizza la situazione provocata dal Coronavirus nel campionato dilettantistico.

La maggior parte delle squadre infatti non ha la capacità di garantire lo svolgimento in piena sicurezza di un qualsiasi avvenimento legato al mondo calcistico. Il patron dell’FC Messina Rocco Arena ha infatti detto: “In media dovremmo spendere 21 mila euro in un mese per i tamponi. Si dovrebbe stare un mese in ritiro, ma quale struttura può ospitarci con un campo a disposizione? Se fossi in Serie A avrei già il mio centro sportivo, ma in D come si fa? Spingerò per giocare i playoff a quattro squadre, e niente ripescaggi che nessuno ha vinto nulla“.







Un punto di vista (quello legato ai costi non sostenibili) è dato anche dalla maggior parte dei club del girone del Palermo. Marsala, Acireale, Biancavilla, Licata e Troina (quest’ultima con la città ancora zona rossa) hanno tutte esposto attraverso i loro rappresentanti le difficoltà a cui andrebbero incontro per provare a rispettare il protocollo.

