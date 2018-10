23′ s.t. – Grande occasione per i rosa. Falletti serve bene Haas che di esterno destro cerca il palo opposto. La palla finisce larga. Poteva fare meglio lo svizzero.

21′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Fiordilino, dentro Falletti.

20′ s.t. – Continuano le polemiche dopo l’espulsione. Ammoniti Bellusci e Litteri, c’è nervosismo in campo. Allontanato Zenga per proteste.

18′ s.t. – ESPULSO TRAJKOVSKI! Il macedone interviene con il piede a martello su Di Mariano. Il fallo è duro ma la decisione è a limite.



15′ s.t. – GOL DEL VENEZIA! Segna proprio il nuovo entrato Segre. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, il centrocampista prova la botta dopo la respinta della difesa. Decisiva la deviazione di Haas che spiazza Brignoli. Nestorovski viene ammonito subito dopo, l’attaccante voleva cominciare subito a giocare mentre i giocatori ospiti ancora esultavano.

13′ s.t. – Cambio nel Venezia: esce Schiavone, entra Segre.

11′ s.t. – Puscas vicino al gol. Il rumeno si gira bene al limite dell’area di rigore. Il tiro di destro, però, non è troppo angolato e Vicario para bene.

10′ s.t. – Gli uomini di Stellone continuano a tenere il Venezia nella propria metà campo. Fiordilino prova la soluzione dal limite dell’area sugli sviluppi di calcio d’angolo, palla ancora alta.

7′ s.t. – Ancora Palermo! Trajkovski, sempre ben trovato tra le linee, tira di destro. Vicario, non in bello stile, respinge.

6′ s.t. – Palermo che attacca! Haas prova il cross basso ma la difesa del Venezia respinge bene.

2′ s.t. – Prima conclusione nella ripresa per il Palermo. Haas ci prova di sinistro dal limite dell’area, palla altissima. Nestorovski, pochi secondi dopo, tira di destro ma il macedone non è preciso.

ORE 22.04 – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

ORE 22.02 – Le squadre stanno rientrando in campo. Il Palermo attaccherà dalla sinistra verso destra.

NICOLA CITRO, IL “RINNEGATO” AL BARBERA

ORE 21.47 – FINE PRIMO TEMPO! Dopo un buon inizio dei rosanero, la partita si assesta su ritmi bassi. Gli uomini di Stellone si svegliano nel finale con un paio di buone occasioni per segnare.

45′ p.t. – Ancora Palermo. Puscas difende palla dentro l’area di rigore, Trajkovski subentra ma dall’area piccola non riesce a trovare il pallone.

44′ p.t. – Occasionissima per i rosanero. Jajalo tira a giro dal limite dell’area su assist di Aleesami. Vicario respinge bene.

39′ p.t. – Gli uomini di Stellone non riescono a trovare le soluzioni per fare male all’organizzata difesa del Venezia. Serve una grande giocata individuale. Jajalo ci prova di sinistro dal limite dell’area ma la palla si allarga.

33′ p.t. – I rosanero recuperano la palla a metà campo; Haas serve Aleesami che cerca subito le punte ma Puscas non riesce a trovare Nestorovski con la sponda.

30′ p.t. – In questo momento la partita è equilibrata. Il Palermo non riesce a trovare la giocata giusta per pungere la difesa del Venezia.

24′ p.t. – Ancora Venezia pericoloso. Gran cross di Garofalo, Aleesami mette in calcio d’angolo con il sinistro ma sfiora il palo della porta di Brignoli. Ora meglio la squadra di Zenga.

23′ p.t. – Primo squillo del Venezia. Bel cross di Garofalo, la difesa del Palermo respinge ma Di Mariano calcia dal limite dell’area. Aleesami devia in calcio d’angolo.

19′ p.t. – Occasione per il Palermo! Ancora bene Nestorovski che serve Hass all’interno dell’area di rigore. Lo svizzero, però, non riesce a tirare con potenza da posizione defilata e Vicario blocca in due tempi. Puscas era pronto ad approfittare della corta respinta.

14′ p.t. – Struna, dopo un contrasto con Litteri, si accascia a terra dolorante alla spalla. Non dovrebbe essere nulla di grave.

12′ p.t. – Nestorovski prova la rovesciata! Bella palla di Fiordilino per il capitano che prova l’acrobazia; palla fuori di poco.

9′ p.t. – Ammonito Salvi! Secondo fallo nel giro di pochi minuti per il laterale destro e l’arbitro non lo perdona.

8′ p.t. – Fiordilino prova a calciare dopo una respinta della difesa ospite ma il tiro finisce alle stelle. Gli uomini di Stellone pressano molto alti e stanno tenendo bene il campo.

3′ p.t. – Primo tiro del Palermo! Nestorovski tira al volo di sinistro dal limite dell’area, palla alta. Hanno iniziato forte i rosanero.

ORE 21.01 – INIZIA LA PARTITA! Gli uomini di Stellone attaccheranno dalla destra verso sinistra.

ORE 20.58 – Le squadre stanno entrando in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncino nero, Venezia in completo bianco.

ORE 20.49 – Le squadre hanno concluso il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi. Pochi tifosi sugli spalti.

I PRECEDENTI DI PALERMO – VENEZIA

Parola d’ordine, non distrarsi. Il Palermo, circondato da voci e polemiche sul fronte societario oltre che dal caos relativo al format del campionato, sfida il Venezia nell’anticipo della nona giornata della Serie B.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 21):

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 6 Struna, 19 Aleesami, 32 Haas, 8 Jajalo, 21 Fiordilino, 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.).

A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 5 Rajkovic, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello, 35 Murawski.

Allenatore: Roberto Stellone.

VENEZIA: 12 Vicario, 3 Bruscagin, 13 Modolo, 6 Domizzi (cap.), 26 Garofalo, 21 Schiavone, 7 Bentivoglio, 8 Suciu, 23 Falzerano, 29 Litteri, 20 Di Mariano.

A disposizione: 1 Facchin, 22 Lezzerini, 4 Andelkovic, 5 Coppolaro, 11 St.Clair, 15 Zennaro, 17 Marsura, 18 Segre, 25 Cernuto, 27 Zampano, 28 Citro, 32 Vrioni.

Allenatore: Walter Zenga.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce).

Assistenti: Paolo Formato (Benevento) – Fabio Schirru (Nichelino).

Quarto ufficiale: Alessio Clerico (Torino).

