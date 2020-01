Pasquale Marino torna in Serie B. Dopo il fallimento del “vecchio” Palermo, l’allenatore era rimasto in attesa dell’offerta giusta che sembra essere arrivata. L’Empoli, infatti, ha scelto di esonerare Roberto Muzzi e chiamare il tecnico ex Catania.

Secondo Gianluca Di Marzio, la dirigenza toscana avrebbe esonerato Muzzi dopo il pareggio ottenuto contro il Chievo. Troppo scarno il suo score: una sola vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte; l’Empoli è invischiato in zona playout.

Marino, così, è stato scelto per risollevare la squadra dalle sabbie mobili. Domenica dovrebbe arrivare in città, per poi firmare un contratto fino a giugno più opzione.

