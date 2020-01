Il Palermo a Ragusa ritrova una vecchia conoscenza. L’arbitro del match contro il Marina, infatti, è Andrea Calzavara, lo stesso designato per la partita contro il Savoia, la prima sconfitta stagionale per i rosanero.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta i due episodi controversi di quella partita: il gol annullato a Ricciardo per fuorigioco e l’espulsione per Ficarrotta.

Non un direttore di gara benevolo, quindi, per i rosa. Calzavara, inoltre, nelle due gare arbitrate nel Girone I in stagione, ha dimostrato di essere molto severo: sono tre gli espulsi in totale; una comminata a Ficarrotta, le altre due durante la gara Licata – Nola.

Sul Giornale di Sicilia, inoltre, si possono leggere le dichiarazioni di Pergolizzi in sala stampa, più vari approfondimenti sulla partita.

