È da più di tre mesi che manca la trasferta siciliana al tifoso del Palermo. Contro il Marina di Ragusa, il popolo rosanero così può tornare in massa con più facilità a seguire la squadra anche lontano dal “Renzo Barbera”.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che è già stata superata quota 700 biglietti venduti per il settore ospiti, che può ospitare fino a 750 tifosi. I numeri sono destinati a salire ancora, la vendita dei ticket è ancora aperta.

In caso non dovesse bastare la tribuna B, quella destinata ai tifosi del Palermo, verrà messa a disposizione anche quella C, con 350 posti disponibili. Un esodo, quindi, quello del popolo rosanero e ci sono tutti i presupposti per una bella giornata di festa. Per gli avversari, infatti, è una partita storica e c’è grande attesa.

L’unico “neo” di questa trasferta è la viabilità. Per arrivare allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa, infatti, bisogna “superare” le insidiosissime strade siciliane, tra deviazioni e perenni lavori in corso.

