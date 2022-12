MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Dall’Australia a Catania in nome di nonno Rosario”. Si intitola così l’intervista ritratto che vede protagonista Ross Pelligra (patron del nuovo Catania) sulle pagine di Repubblica Palermo. Intervista in cui l’imprenditore australiano di origini siciliane racconta la sua storia familiare (a cominciare dal nonno Rosario, emigrato in Australia negli anni ’60) e i suoi obiettivi. E non solo quelli sportivi.

Oggi Ross Pelligra – intervistato da Alessandro Puglia – si dice pronto a ricambiare la fortuna trovata dalla sua famiglia in Australia: “Il legame di sangue è importante perché oggi mi sento già un vero siciliano e un vero catanese. Questa ovviamente è una delle ragioni per cui ho deciso di investire nel Calcio Catania, ma sono state anche le potenzialità di questo territorio a spingermi a farlo”.

E ribadisce: “Il nostro obiettivo è riportare in tempi brevi la squadra in Serie A, ma al tempo stesso contribuire alla rinascita della città. Da giugno ogni due settimane viaggio per Catania. In questi mesi ho notato che l’intera città ha bisogno di essere rigenerata. C’è una potenzialità unica in questo territorio che abbraccia diversi settori che vanno sostenuti. Dobbiamo impegnarci per non fare andare più via i nostri figli”.

