E’ attesa per il pomeriggio la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato con rito abbreviato dal Venezia per ottenere una sospensiva dei playout di serie B, in programma il 5 e 9 giugno. A decidere sarà Germana Panzironi, giudice della sezione prima ter, con decreto monocratico.

Nella mattinata di oggi, 3 giugno, infatti le varie parti in causa non sono state ricevute in udienza: sono stati invece prodotti gli ultimi documenti dalla parte “resistente” (Lega B e Figc) ed è stata depositata la memoria e le costituzione in giudizio dei vari soggetti controinteressati.

Le istituzioni calcistiche chiedono che i playout vengano giocati, mentre il Venezia fa leva sulla lunga sequenza di delibere e sentenze che (secondo i legali) non renderebbe più ammissibile la disputa degli spareggi, disposta dal presidente di Lega Mauro Balata senza consultare il Consiglio direttivo. Tra gli scenari possibili c’è un ulteriore allungamento dei tempi e anche il rischio di una B a 22 squadre.

