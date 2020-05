Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile del Trapani ed ex dirigente del Palermo, traccia il suo bilancio della stagione calcistica tra l’amarezza per lo stop forzato ai campionati e una speranza per il futuro del calcio siciliano ad alti livelli.

Intervistato dal Giornale di Sicilia, giudica così il suo primo anno da dirigente granata: “Ho trovato un ambiente sano, disposto al sacrificio e al lavoro. Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti dalle singole categorie, peccato che il Coronavirus abbia stoppato tutto. La Primavera? Una gradevole sorpresa, ad inizio campionato non ci si aspettava un percorso così favorevole”.







E sottolinea: “L’auspicio è che la Sicilia possa presto tornare ad essere rappresentata da tante squadre in Serie A. Il Trapani in Serie B? Con l’avvento di Castori la squadra ha ritrovato entusiasmo, continuità di risultati soprattutto nelle ultime uscite. Se si dovesse riprendere, ci sarebbero tutte le carte a disposizione per salvarsi”.

