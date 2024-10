Possanzini, col Palermo una partita diversa dalle altre: con i rosa una gioia “unica”

Non sarà una partita come le altre quella di Davide Possanzini contro il Palermo: l’allenatore del Mantova conserva gelosamente un ricordo legato ai colori rosanero che dal suo punto di vista è sicuramente importante e di prestigio, ma che in molti potranno anche non ricordare.

Nonostante la sua carriera da primo allenatore sia iniziata da appena un anno – Possanzini è stato per 6 anni il secondo di Roberto De Zerbi -, il tecnico vanta una sola presenza in Serie A da “capo allenatore”, proprio sulla panchina del Palermo. Il 10 settembre 2016 diresse i rosa nel match contro il Napoli, giocato al “Barbera” e perso malamente con il risultato di 0 – 3.

Era la terza giornata di campionato, Zamparini aveva appena ricevuto le dimissioni di Davide Ballardini, scegliendo al suo posto Roberto De Zerbi: il tecnico però non potè subito esordire in panchina a causa di una squalifica risalente alla sua esperienza con il Foggia, dunque prese il suo posto il vice Possanzini. La sua avventura al Palermo terminò insieme a quella di De Zerbi il 30 novembre 2016 per via dell’eliminazione in Coppa Italia subita per mano dello Spezia.





Possanzini, inoltre, ha anche giocato per il Palermo nella sua carriera da calciatore: questa volta i ricordi sono certamente meno felici dato che in rosa verrà acquistato nel gennaio del 2005 ma collezionerà solamente due presenze per poi subire un infortunio al menisco e venire inserito in estate nella trattativa col Siena che porterà in Sicilia Andrea Caracciolo.