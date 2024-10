Palermo, a Mantova per trovare continuità: i punti “valgono doppio”

Un’occasione così è quasi irripetibile. Martedì sera si sono giocate sei partite e cinque sono finite in pareggio. Il Palermo, vincendo, ha quindi una clamorosa opportunità di accorciare sulle prime. Per questo i punti messi in palio nella partita di Mantova “valgono doppio”. Una situazione che si può verificare solo in Serie B, il campionato più illeggibile.

Dopo dieci giornate di campionato, il Palermo non è però ancora riuscito a vincere due partite di fila. I gol di Gomes ed Henry hanno finalmente spezzato l’incantesimo che da mesi impediva ai tifosi di gioire tra le mura amiche, la trasferta di Mantova diventa dunque una ghiottissima chance per ottenere due vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione.

A far ben sperare sono anche le quattro precedenti trasferte. I rosanero sono usciti vittoriosi in tre occasioni mentre a Modena il miglior Palermo si è visto solamente nel primo tempo, per poi essere raggiunto nel secondo. Il Mantova, allenato dall’ex rosa Possanzini, non sta vivendo un periodo roseo (non vince dal 22 settembre) ma in casa ha conquistato dieci punti in quattro partite (tre vittorie e un pari).





Il cammino del Mantova

Il Mantova arriva al match odierno dopo aver conquistato dodici punti in dieci gare di campionato, uno score che vale l’attuale quindicesimo posto, a tre lunghezze dal Palermo.

I dodici punti in campionato sono arrivati alla luce di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. L’ultimo turno di campionato ha visto i biancorossi ospiti della Sampdoria, in una gara caratterizzata da occasioni da ambo le parti, tuttavia alla fine a spuntarla è stata la Samp con Kasami, che al 61′ ha piegato la resistenza di Festa, già autore sino a quel momento di diverse pregevoli parate.

Nel finale di gara il Mantova è anche riuscito a segnare il gol del pareggio ma il direttore di gara ha annullato tutto a causa di un fallo sul portiere doriano, episodio contestato dai calciatori ospiti. Una buona prestazione per gli uomini di Possanzini, che però sono tornati a casa con zero punti.

In questo inizio di campionato si sono distinti il giovane Bragantini, ala destra mancina, già autore di due gol, gli stessi di una vecchia conoscenza dei tifosi rosanero, ovvero Mancuso (4 gol e 4 assist in 29 presenze la scorsa stagione con il Palermo).

L’attacco potrà contare anche sui dribbling di Ruocco sulla sinistra e sull’estro di Aramu (calciatore che ha militato anche in Serie A recentemente con le maglie di Venezia e Genoa) sulla trequarti, mentre molti palloni passeranno a centrocampo dall’esperto Burrai.

LEGGI ANCHE

MANTOVA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI