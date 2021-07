MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Primo test importante in amichevole per il Palermo di Giacomo Filippi, che allo stadio Viviani affronta il Potenza. I rosanero sono reduci da una vittoria contro la Virtus Vesuvio per 7 – 0 e, negli ultimi giorni, è cambiato l’assetto dell’attacco con la cessione di Lucca e l’arrivo di Fella, che potrebbe “esordire” proprio contro i rossoblù. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? A che orario inizia la partita

Il calcio d’inizio è fissato domenica 25 luglio alle ore 19.00 e la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali 86 e 697 del digitale terrestre (in Basilicata).

La diretta streaming, invece, si potrà vedere sulla pagina Facebook RADIO CARINA (QUI) o sul sito www.carinatv.it , canali internet di riferimento dell’emittente lucana per questo match.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IL CLUB