Il Palermo è pronto a giocare la prossima Primavera 2: il livello si alza per il settore giovanile rosanero che è adesso pronto a scontrarsi con realtà importanti del calcio italiano.

La Primavera 2 è composta da due gironi di 16 squadre, divise con un criterio territoriale. Nel girone B, quello in cui giocherà il Palermo non ci saranno più Salernitana e Lazio, la prima è retrocessa in Primavera 3 dopo aver perso il playout contro la Reggina; la seconda ha vinto il girone e ha centrato la promozione in Primavera 1.

A sostituire le due squadre saranno quasi certamente Palermo e Napoli: il club rosanero ha vinto il girone B e i playoff di Primavera 3, mentre il Napoli è una delle tre retrocesse della Primavera 1. I due gironi verranno comunque ufficializzati in prossimità dell’inizio della nuova stagione.

LE 16 SQUADRE

Ascoli

Benevento

Cosenza

Crotone

Entella

Imolese

Monopoli

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Pisa

Reggina

Spezia

Ternana

Viterbese

