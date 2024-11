Primavera, Del Grosso: “Il Palermo ha portato a casa questi tre punti con grinta”

Parla Cristiano Del Grosso. Il tecnico della Primavera del Palermo ha manifestato tutta la sua soddisfazione nell’intervista ai microfoni ufficiali del club, dopo la bella vittoria in casa del Crotone.

“La squadra oggi ha vinto una gara combattuta fino alla fine – afferma Del Grosso -. Il Crotone ci ha messi in difficoltà con il gol che ha indirizzato lo sviluppo della seconda frazione di gioco. Portiamo a casa questi tre punti ottenuti con grinta e voglia di riscattare la precedente sconfitta”.

Il Palermo Primavera sale adesso al 10° posto in classifica: la prossima partita verrà giocata in casa contro la Salernitana, che così come i rosa ha 9 punti in campionato.