Primavera, ko pesantissimo per il Palermo: goleada del Napoli (0 – 6)

Il Palermo Primavera subisce una sconfitta pesantissima, per giunta dentro casa: i rosanero hanno ospitato il Napoli per la 6a giornata di campionato, venendo sconfitti con il duro risultato di 0 – 6.

Partita difficile sin dall’inizio: i partenopei hanno subito messo le cose in chiaro attaccando dal primo minuto e passando in vantaggio al 21′ del primo tempo con il gol di Raggioli. I rosa reggono almeno per il primo tempo ma crollano nella ripresa: il Napoli va a valanga con le reti in ordine di Malasomma, Gioielli, Popovic, ancora Gioielli e Ballabile.

Per il Palermo un terribile passo indietro: i rosanero guidati da Cristiano Del Grosso erano reduci da una bella vittoria, la prima e unica della stagione, in casa del Pisa (tra le prime della classe), ma non hanno potuto niente contro un Napoli troppo forte che ha raggiunto la sua quarta vittoria consecutiva.





Il Palermo è adesso dodicesimo in classifica: dopo sei giornate una sola vittoria (nessuna in casa), tre pareggi e due sconfitte. Il prossimo incontro verrà giocato in trasferta, in casa del Crotone e sarà valido per la 7a giornata di campionato.

PALERMO: 1 Mondello, 2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Vaiana, 5 Di Maro, 6 D’Acquisto, 7 Occhione, 8 Russo, 9 Di Mitri (Cap.), 10 Essa, 11 Barranco.

A disposizione: 12 Ingrassia, 13 Mattaliano, 14 Vitale, 15 Runza, 16 La Mantia, 17 Visconti, 18 Martinez, 19 Vaccaro, 20 Brutto, 21 Salvador.

Allenatore: Del Grosso.

NAPOLI: 1 Sorrentino, 2 Colella, 3 D’Angelo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Malasomma, 8 De Chiara (Cap.), 9 Raggioli, 10 Popovic, 11 Borriello.

A disposizione: 12 Gisondi, 13 Zago, 14 Distratto, 15 Napoletano, 16 Borrelli, 17 Ballabile, 18 Distratto, 19 Pinzolo, 20 Della Salandra.

Allenatore: Rocco.