“Nessun caso Puscas… ma solo perché il Palermo non può permettersi di crearne uno”. Stellone tenta di gettare acqua sul fuoco sul giallo nato attorno al giocatore rumeno: la multa sembra essere scongiurata e il caso (o presunto tale) ridimensionato, dopo il fraintendimento di due giorni fa.

PALERMO – VERONA: GIANNI DE ROSA, FAI UN ALTRO MIRACOLO DA LASSU’

Stellone ha riferito in conferenza stampa un problema di stomaco che ha condizionato fortemente il sonno di Puscas nella notte tra venerdì e sabato. Ma come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, in realtà, ci sarebbe stato anche un “viaggio” di un membro dello staff per andare a prendere l’attaccante a casa una volta capito che il giocatore non sarebbe arrivato in tempo.

Nella giornata di domenica, invece, Puscas si è allenato regolarmente e prima della seduta è stato chiamato a rapporto da Foschi (che poi ha parlato alla squadra) per chiarire l’accaduto. Chiarimento che sembra aver soddisfatto la società, che non dovrebbe prendere particolari provvedimenti disciplinari o pecuniari contro il giocatore.

