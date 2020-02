Il sogno di Giacomo Quagliata. Il talento ex Sicilia è diventato in questi giorni un nuovo giocatore dell’Heracles in Eredivisie, ma dopo aver coronato il proprio sogno di atleta e professionista non dimentica le proprie radici e il proprio affetto verso i colori rosanero.

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, racconta: “Sapere che venivano in Italia per vedermi è stata una carica in più. Ho già iniziato a studiare la lingua, non vedo l’ora di cominciare. Il primo messaggio dopo la firma è stato alla mia famiglia e alla mia ragazza, poi ai miei amici. Io Palermo ce l’ho nel cuore e spero un giorno di poter giocare in Serie A con la maglia rosanero. Ora però, non vedo l’ora di iniziare con l’Heracles”.

E aggiunge: ” “Sembrano frasi fatte, ma non lo sono: in questo momento così bello per me voglio ringraziare due persone: Lara (Palmegiani, ndr) e Carmelo Buongiorno (ex direttore del Calcio Sicilia), persona che da un mesetto non è più con noi”.

