Real Madrid – Milan in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Champions League

Una delle grandi ‘classiche’ del calcio europeo. Il Real Madrid riceve il Milan nella quarta giornata di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, martedì 5 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Una lunga storia tra Real Madrid e Milan

Il Real Madrid e il Milan hanno una lunga storia di incontri nelle competizioni europee, soprattutto nella storica cornice del Santiago Bernabéu. Le due squadre si sono affrontate numerose volte in Champions League, con il Real che ha spesso mostrato la sua forza in casa. Tra le sfide più memorabili, si ricorda quella del 2002, quando il Real vinse 3 – 1, grazie a una prestazione dominante che mise in luce l’elevata qualità tecnica dei Blancos.

Nonostante il predominio del Real Madrid sul proprio campo, il Milan ha ottenuto alcuni risultati positivi in trasferta. Nel 2009, i rossoneri stupirono con una vittoria per 3 – 2, grazie a una rimonta ispirata da Alexandre Pato. Questo risultato ha lasciato un segno nei precedenti tra le due squadre e dimostra la capacità del Milan di competere anche in un ambiente difficile come il Bernabéu.





Real Madrid – Milan in tv e streaming live: dove vedere il match in diretta, canale, orario

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canali 201, 252 e anche in 4K, sul canale 213. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.