Reggiana – Cosenza in tv e streaming: dove vedere in diretta gratis, canale, orario / Serie B

La Reggiana, reduce dalla sconfitta sul campo del Palermo, affronta il Cosenza, che non vince dal 15 settembre. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, martedì 29 ottobre. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?

INFO TV E STREAMING REGGIANA – COSENZA: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), unica piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B.

DAZN IN TV: COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.