Derby calabrese allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria. Per la quarta giornata di Serie B si sfidano Reggina e Cosenza, entrambe reduci da un pareggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre e la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, soltanto in streaming. Per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile (QUI la lista completa) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie B) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.





Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet, una console supportata (o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN) oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

