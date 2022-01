MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A Palermo per ripagare la fiducia di Baldini”. Questo il titolo scelto da Repubblica Palermo per riportare nella propria pagina sportiva le parole di Samuele Damiani, intervenuto nella sua prima conferenza stampa di presentazione (QUI le sue parole).

Andrea Murgia nel suo articolo sottolinea il legame con l’attuale allenatore rosanero e la voglia di rivalsa di entrambi: “Ha salutato l’Empoli e la serie A per ritrovare Silvio Baldini. Entrambi ripartono da quella categoria in cui due anni fa a Carrara andarono vicini alla promozione in una stagione quasi memorabile. Adesso vogliono completare l’impresa in Sicilia, provando a raggiungere il Bari”.

