“Difficile in uno sport di squadra dire che un singolo la sua partita l’ha vinta, soprattutto dopo uno 0 – 0“. Così Valerio Tripi di Repubblica commenta l’esordio tra i professionisti di Bubacarr Marong, difensore del Palermo dalla stagione scorsa.

Un sogno che si realizza, quello di debuttare come calciatore professionista, con un obiettivo in testa sempre presente: aiutare la madre Awa Kanyi, la sorella Mariama e i fratelli Lamin e Sulay a vivere al meglio in Gambia. A 21 anni, con la morte del padre, Marong infatti ha tutta la sua famiglia sulle spalle.





Marong per arrivare in Sicilia è dovuto passare dal “viaggio della speranza” e con tutte le difficoltà del caso è riuscito a farsi spazio tra le fila dei rosa: all’inizio di questa stagione non era neanche nei piani della società, che però a fine ritiro lo hanno confermato in rosa, dopo aver passato il provino che gli era stato offerto.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE

PALERMO, DEBUTTO PER MARONG E DEDICA COMMOVENTE