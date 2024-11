Repubblica – “Il Palermo perde la testa, le prime fanno il vuoto: l’obiettivo sono i play-off”

Dopo l’ennesimo pari contro il Frosinone, il pericolo è che le squadre in testa siano in fuga e che al Palermo rimanga solo l’accesso in A attraverso i playoff.

Questo il tema trattato da Repubblica che parla del ruolino di marcia dei rosa settimi, diverso da quello immaginato a inizio stagione.

“Insomma, a meno di miracoli in una squadra che per il momento non dà l’idea di poter ribaltare la situazione con un paio di giri di orologio si passerà dagli spareggi”.





“Ma bisognerà capire da quale posizione visto che il Palermo è settimo a quota diciassette punti come Bari, Brescia, Juve Stabia e con il Mantova a sedici che insegue. Una guerra che assumerà i contorni della disfatta se si scenderà oltre l’ottavo piazzamento, l’ultimo valido per accedere ai suddetti playoff”, si legge.