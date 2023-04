MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Sei calciatori in cerca di autore. Sei rosanero che hanno a disposizione cinque partite per lasciare il segno e guadagnarsi la riconferma“. Queste le parole riportate nell’edizione odierna di Repubblica da Tullio Filippone, che punta l’attenzione sui calciatori in scadenza e su una loro eventuale riconferma.

Sono sei i calciatori in rosanero in prestito con diritto di riscatto: Davide Bettella (Monza), Marco Sala (Sassuolo), Edoardo Masciangelo (Benevento), Valerio Verre (Sampdoria), Gennaro Tutino (Parma) e Luca Vido (Atalanta). In questa lista ci sarebbe anche Salvatore Elia, che ha potuto giocare poco a causa di un infortunio.

Di questi, Verre è l’unico che ha convinto veramente e proprio per questo le due società si incontreranno, con i rosanero che proveranno a chiedere alla Sampdoria di lasciare il centrocampista in Sicilia. Gli altri dovranno riguadagnarsi la conferma, a partire da Tutino che sin qui ha segnato solo 2 reti.

Hanno poche chance, invece, Vido e Masciangelo. Discorso a parte per Elia: c’è interesse ma l’ostacolo è economico: 3 milioni dopo il problema al ginocchio vanno rinegoziati. Proprio per questo il futuro di alcuni rosa è legato alle ultime cinque partite.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO FATICA IN CASA CON LE PICCOLE”

PALERMO, BRUNORI INNESCA LO SPRINT: PLAYOFF E PABLITO

PALERMO – BENEVENTO, ARBITRA MAGGIONI