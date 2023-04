MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Sette titolari e difesa a metà. Il Palermo in emergenza sfida il Parma al Tardini”. Questo il titolo scelto da Repubblica Palermo per introdurre i temi legati allo scontro diretto in programma oggi in Serie B (mentre nelle pagine di cronaca tiene banco il tema della violenza sui campi delle serie minori – con una nuova aggressione a un giovane arbitro – ma anche la storia di Giuliana Cannizzo, capitana della ASD Don Bosco 2000 in Eccellenza femminile).

Tullio Filippone introduce così il match e le ultime di formazione: “La difesa è da inventare, il centrocampo ha gli uomini contati e Matteo Brunori verosimilmente partirà dalla panchina. Nella partita chiave della stagione contro il Parma al “Tardini”, scenderà in campo un Palermo inedito che alle 14 si gioca una fetta di play-off in uno stadio dove non vince da 59 anni”.

LEGGI ANCHE

GDS – “AL BIVIO PLAYOFF CON METÀ SQUADRA. MA…”

QUASI 3400 TIFOSI ROSANERO AL TARDINI

PARMA – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

SERIE B: RISULTATI E CLASSIFICA