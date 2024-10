Rodri del Manchester City vince il Pallone d’Oro: non mancano le polemiche

Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, vince il Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City, al momento fermo per la rottura del legamento crociato, ha battuto l’illustre concorrenza di Vinicius, talmente favorito che quando il Real Madrid ha saputo che non avrebbe vinto ha deciso di disertare la cerimonia di Parigi con tutti i tesserati.

Da segnalare l’ottimo piazzamento di Lautaro Martinez, che è arrivato settimo nella classifica finale del Pallone d’Oro 2024; il giusto premio per una grande stagione con la maglia dell’Inter e dell’Argentina.

Stagione da incorniciare

La stagione 2023/24 di Rodri al Manchester City è stata caratterizzata da prestazioni di altissimo livello che hanno consolidato il suo ruolo centrale nella squadra di Pep Guardiola. Il centrocampista spagnolo ha continuato a essere fondamentale sia nella fase difensiva che in quella di costruzione, contribuendo in modo decisivo al gioco fluido e organizzato del City. La sua capacità di intercettare palloni e anticipare le mosse avversarie è stata cruciale per mantenere la squadra equilibrata, consentendo ai suoi compagni di attaccare con maggiore libertà.





A livello offensivo, Rodri si è confermato anche una minaccia da fuori area, trovando più volte il gol grazie alla sua precisione e alla potenza nei tiri dalla distanza. La sua tecnica e la visione di gioco gli hanno permesso di dettare i tempi di gioco con grande precisione, diventando un punto di riferimento sia in fase di impostazione che di finalizzazione delle azioni. Nelle partite decisive, ha dimostrato anche grande carisma e leadership, spingendo la squadra a mantenere alta la concentrazione e l’intensità.

Protagonista col City e non solo

Nonostante la forte concorrenza a centrocampo, Rodri è rimasto un titolare inamovibile per Guardiola, evidenziando una notevole continuità di rendimento. La sua capacità di adattarsi a varie situazioni tattiche e di leggere rapidamente i movimenti degli avversari ha fatto sì che il Manchester City riuscisse a mantenere un livello di gioco elevato durante tutta la stagione, puntando a risultati ambiziosi in tutte le competizioni.

Rodri è stato protagonista anche a Euro 2024. Il centrocampista ha giocato un ruolo chiave per la Spagna, contribuendo alla solidità del centrocampo con la sua intelligenza tattica e capacità di gestione del gioco. Ha dimostrato grande maturità e leadership, dettando i ritmi e recuperando palloni cruciali nelle fasi delicate delle partite. La sua abilità nel bilanciare difesa e attacco ha permesso alla squadra di mantenere stabilità e controllo, rendendolo uno dei punti fermi della formazione spagnola.