Palermo Under 16, doppia amichevole di prestigio a Malta

Il Palermo Under 16, allenato da Emanuele Chiappara, ha disputato una doppia amichevole di prestigio a Malta contro la Nazionale maltese Under 16. Sabato scorso si è tenuta la prima sfida , vittoriosa per i rosanero con un brillante 6 -1, protagonista indiscusso è stato Vitale autore di una tripletta, seguito dalle reti di Scarantino, Giarraffa e Sabella, che hanno consolidato la vittoria del Palermo.

Nel secondo incontro, la squadra di Chiappara ha nuovamente dimostrato la propria forza vincendo per 4 – 1. Scarantino ha realizzato una doppietta, poi Balsamo e Lentini hanno arricchito il punteggio con i loro gol, suggellando un’altra prestazione convincente dei giovani rosanero.

