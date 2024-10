Spalletti: “Balotelli in Nazionale? Non chiudiamo le porte a nessuno”

Il c.t della Nazionale Luciano Spalletti è stato ospite a Dazn Serie A Show e ha parlato del ritorno in Serie A di Mario Balotelli, che potrebbe essere il preludio di una nuova avventura con la maglia dell’Italia.

“Noi non chiudiamo le porte a nessuno, non possiamo dire a qualcuno che non può arrivarci – afferma – dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c’è nel calcio”.

Il c.t ha anche parlato del possibile e clamoroso ritorno in campo di Francesco Totti: “Ha mostrato così tanta creatività nel servire i compagni in campo che forse questo estro potrebbe spingerlo anche a scegliere di tornare a giocare“.





