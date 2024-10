Mario Balotelli torna in Serie A: ufficiale la firma col Genoa

Ora è ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Si chiude una telenovela che va avanti da tempo. L’attaccante italiano era svincolato e da mesi cercava una nuova squadra; era stato accostato anche al Palermo (trattativa mai nata), ma poi ha deciso di tornare in Serie A.

Balotelli ha avuto una carriera in Serie A caratterizzata da grandi aspettative, momenti di puro talento e periodi di discontinuità. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha esordito in prima squadra nel 2007 a soli 17 anni, mostrando subito il suo potenziale con prestazioni di alto livello. Con i nerazzurri ha vinto diversi trofei, tra cui tre scudetti consecutivi, e ha lasciato il segno con gol importanti e giocate tecniche. Tuttavia, la sua carriera nell’Inter è stata segnata anche da episodi controversi e una difficile relazione con la tifoseria e alcuni membri dello staff, portandolo infine a trasferirsi al Manchester City nel 2010.

Dopo l’esperienza inglese, Balotelli è tornato in Serie A nel 2013, vestendo la maglia del Milan e diventando subito protagonista con un’ottima media realizzativa. Nonostante le sue prestazioni brillanti, la sua permanenza al Milan è stata breve e complicata da problemi disciplinari e infortuni. Ha poi vissuto altre esperienze altalenanti in Italia con le maglie del Milan, del Brescia e del Monza, senza mai riuscire a ritrovare la costanza necessaria per emergere.





LA NOTA DEL GENOA

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti.

Benvenuto a Genova, Super Mario!

