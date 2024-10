La cerimonia del Pallone d’Oro 2024, che si terrà oggi 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi, promette di essere uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno. Quest’anno, l’assegnazione del trofeo premierà le migliori prestazioni calcistiche tra agosto 2023 e luglio 2024, portando i riflettori su giocatori di alto livello che hanno brillato con i loro club e nelle competizioni internazionali. La competizione vede una varietà di candidati provenienti da diverse squadre di calcio europee, riflettendo un’annata particolarmente competitiva e avvincente.

Tra i principali favoriti per la vittoria troviamo il giovane talento brasiliano Vinícius Júnior, protagonista di una stagione straordinaria con il Real Madrid, dove ha dimostrato non solo abilità tecnica, ma anche capacità di leadership. Nelle ultime ore, però, è sempre più forte la candidatura di Rodri, assoluto protagonista col Manchester City e con la nazionale spagnolo. Addirittura Vinicius potrebbe anche non essere presente a Parigi.

Pallone d’oro 2024, dove seguire la cerimonia in tv e streaming

Per chi desidera seguire la cerimonia del Pallone d’Oro in diretta, sarà possibile farlo in Italia grazie alla piattaforma di streaming Dazn, che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 18.45. Gli appassionati potranno sintonizzarsi per assistere all’arrivo dei candidati e alla tanto attesa premiazione, che incoronerà il miglior giocatore dell’anno.





Oltre al trofeo principale per il miglior calciatore, saranno assegnati altri riconoscimenti, tra cui il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per il miglior giovane e il Trofeo Yashin per il miglior portiere. Questi premi riflettono l’evoluzione del calcio, che valorizza sempre di più il talento giovanile e il contributo dei giocatori in ruoli specifici, rendendo la cerimonia un’occasione per celebrare l’eccellenza in tutte le sfumature del gioco.