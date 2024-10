Palermo C5 Women, esordio col botto: le rosanero travolgono 6 – 0 il Bagheria

Inizia nel migliore dei modi il cammino del Palermo Calcio a5 femminile nel girone A di Serie C. La compagine rosanero, infatti, si impone con un perentorio 6-0 in casa del Bagheria in virtù della tripletta di Leone e delle reti siglate da Riccobono, Carollo e Di Girolamo.

Inizio contratto delle due squadre che, complice il gran caldo, preferiscono approcciare il match senza pigiare troppo il piede sull’acceleratore. Alla lunga, però, emerge la tecnica delle ragazze del Palermo C5. Saranno proprio le ospiti ad aprire le danze del match con il gol di Riccobono arrivato sugli sviluppi di uno schema da fallo laterale. La rete galvanizza le ladies rosanero che, qualche minuto dopo, trovano il raddoppio con la rete siglata da Leone (assist di Di Girolamo). La squadra guidata da Salvo Messeri sembra giocare sul velluto e, poco prima dell’intervallo, si porta sul momentaneo 0-3 grazie al gol segnato da una incontenibile Leone. La prima frazione si chiude col Palermo Calcio a5 Women sopra di 3 reti.

La ripresa si apre con la compagine palermitana proiettata in avanti, determinata a vincere la partita. Le ospiti sembrano assolute padrone del campo, supremazia territoriale premiata con il momentaneo 0-4 firmato da Carollo che, con un bolide da fuori area, non lascia scampo al portiere del Bagheria. Le padrone di casa, con un impeto d’orgoglio, cercano la rete della bandiera ma trovano sulla loro strada un muro invalicabile eretto dall’estremo difensore rosanero Modica. Prima del triplice fischio il Palermo C5 femminile troverà altre due volte la via della rete: 0-5 siglato da Leone (tripletta per lei) e definitivo 0-6 segnato da Di Girolamo.